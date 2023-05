L’ultima chiamata per i grigiorossi Dessers non ce la fa, gioca Ciofani

La bella prestazione e il pari di San Siro con il Milan è già in archivio, la Cremonese pensa al match con lo Spezia ben sapendo che si tratta dell’ultima chiamata per la salvezza. "Abbiamo la consapevolezza – spiega il tecnico grigiorosso Davide Ballardini – di aver fatto nell’ultimo periodo molto bene e bisogna proseguire così facendo buone prestazioni. La salvezza? Noi pensiamo alla partita contro lo Spezia, siamo ben coscienti delle difficoltà che ci sono da superare loro e siamo attenti solo a quello". E Ballardini mette in guardia i suoi sulle potenzialità delle Aquile. "E’ una squadra partita con altri obiettivi, a gennaio ha preso Shomorudov che è molto bravo. Si trova in quella posizione di classifica ma ha un rosa all’altezza della categoria molto bene assemblata". Cremonese in campo confermando la difesa a 4, in attacco spazio dal primo minuto a Ciofani. "Dessers? Non ci sarà – conclude Ballardini – così come anche Tsadjout non sarà della partita. Possiamo mettere Felix, che ha caratteristiche completamente diverse, idem per Okereke. Vedremo, certo è che in base alle caratteristiche cerchi di far rendere al meglio i giocatori".