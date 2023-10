Lucioni e Ceccaroni gli ’ex’ fra i rosanero

Due vecchi beniamini del pubblico aquilotto quali Fabio Lucioni e Pietro Ceccaroni saranno la coppia centrale del Palermo. Il 36enne Lucioni è tra i più vincenti in attività con ben 6 promozioni, la prima delle quali con lo Spezia del triplete nel 2011-12, con 31 presenze e 2 gol. L’anno dopo la cessione alla Reggina. La consacrazione arriva con il passaggio al Benevento nel 2014, dove ottiene due promozioni consecutive dalla C alla A. Sul più bello, una positività a uno steroide anabolizzante gli costa un anno di squalifica. Nel 2018 riparte da Lecce, dove coglie la quarta promozione, seconda in A. In giallorosso resta altre 3 stagioni, con una retrocessione in B nonostante le sue 36 presenze e 3 reti all’attivo, e la risalita nel 2122. Angelozzi lo porta a Frosinone e l’anno scorso ancora una promozione in A.

Forse quella cessione fu improvvida, ma nemmeno Ceccaroni, spezzino cresciuto in società, è stato trattato bene. Esordio in B a 19 anni nel 2014 a Pescara, unica presenza stagionale. Va in prestito alla Spal di Semplici, con cui conquista la promozione in B. Gli spallini lo vorrebbero riconfermare, lo Spezia se lo tiene. Risultato: la Spal andrà in A, per lui due stagioni in maglia bianca con poca gloria. Passa al Padova, poi al Venezia, dove in tre stagioni e mezzo vince in B da protagonista e gioca da titolare in A, togliendosi lo sfizio di segnare proprio allo Spezia. Nel gennaio scorso va a Lecce in A ma racimola appena 2 presenze, infine il passaggio al Palermo che ha puntato su di lui con un bel quadriennale.

Mirco Giorgi