Luca Moro Quell’entusiamo a fior di pelle

Entusiasmo e determinazione nelle parole del neo aquilotto Luca Moro: "Felicissimo di vestire la maglia bianca, non vedo l’ora di entrare al ‘Picco’ per sentire i cori dei tifosi".

Moro, quali impressioni dal ritiro di Santa Cristina?

"Mi sto trovando a mio agio con i miei nuovi compagni. Conoscevo già Serpe, mi ha aiutato molto nell’inserimento. Sto lavorando per trovare la forma ideale".

La sua caratteristica migliore?

"I movimenti per creare gli spazi ai compagni".

A chi si ispira?

"A Lewandowski. Per una punta centrale ritengo sia l’esempio da imitare perché sa gestire ottimamente il pallone e i momenti della gara".

Sente la responsabilità di guidare l’attacco dello Spezia, con l’obiettivo di raggiungere la doppia cifra?

"Ne avverto il peso ma ho anche la consapevolezza che giochiamo in undici e sarò aiutato dai compagni. Posso dare tanto, anche se è ancora presto per dirlo".

Subito una vittoria incoraggiante contro il Sassuolo...

"Le prime partite sono sempre un po’ particolari. Stiamo affrontando bene questo ritiro, il fatto che siamo partiti bene dà stimoli a tutta la squadra".

Ritiene che per lo Spezia vi siano le condizioni per ripetere la promozione da lei conseguita nella scorsa stagione con il Frosinone?

"Siamo una buona squadra, non ci nascondiamo. Nei primi giorni di lavoro ci sono tanti giocatori nuovi, dobbiamo conoscerci, imparare gli uni dagli altri e saper convivere in campo. Con il Frosinone è stato fondamentale il gruppo che ha generato entusiasmo. Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per ottenere un buon risultato perché, ovviamente, nessuno parte con la voglia di perdere per cui sarà una battaglia fin dalla prima partita".

Quali consigli dall’ex dg dello Spezia Angelozzi e dall’ex aquilotto Mulattieri?

"Il direttore mi ha incoraggiato, mi ha parlato bene della società e della città. Lo stesso Mulattieri mi ha espresso la sua soddisfazione per il mio approdo nella squadra della sua città".

Cosa le chiede mister Alvini? "Mi incita costantemente a attaccare la profondità e a guardare sempre la porta. Per me che sono un attaccante è la cosa più bella".

Fabio Bernardini