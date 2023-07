Luca Moro e Cassata al ritiro, Holm nel mirino di Juve e Inter

Oggi pomeriggio l’attaccante Luca Moro e il centrocampista Francesco Cassata raggiungeranno il ritiro di Santa Cristina. Nei prossimi giorni sarà la volta di Filippo Bandinelli e di Francesco Pio Esposito, con la contestuale partenza di Emmanuel Gyasi in direzione Empoli. Sul fronte partenze continua il pressing di Juventus e Inter per Emil Holm. Il club nerazzurro lo vorrebbe come vice Dumfries, un interesse espresso ai dirigenti aquilotti nell’operazione che porterà in maglia bianca Esposito junior. Lo Spezia valuta il giocatore quindici milioni di euro, la stessa valutazione di Mbala Nzola per il quale lo stesso Inter ci starebbe pensando nell’ipotesi di addio di Correa. Restano al palo, al momento, le cessioni di altri giocatori in esubero che incidono sui costi: Sher, Nguiamba, Strelec, Sanca.

F.B.