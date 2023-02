Spezia, esonerato Luca Gotti. E domenica arriva la Juventus

L'allenatore Luca Gotti

La Spezia, 15 febbraio 2023 – Non ci sarà Luca Gotti sulla panchina dello Spezia domenica contro la Juventus. Il pari di Empoli, con i liguri che hanno sprecato due gol di vantaggio, è stato fatale al 55enne tecnico veneto, arrivato l'estate scorsa per sostituire Thiago Motta.

E adesso che succede? Non è un mistero che il nome che si fa per la panchina spezzina è quello di Leonardo Semplici, ultima esperienza al Cagliari, esonerato nel 2021. Il tecnico toscano potrebbe essere dunque il nome per la panchina bianconera.

"Spezia Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra - si legge in una nota - Il Club intende ringraziare il tecnico per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali".

Dopo la vittoria sul Torino del 15 gennaio scorso, la squadra ha raccolto solo un punto nelle 4 gare successive - quello del Castellani -, scivolando al quart'ultimo posto con 19 punti in 22 giornate, con appena due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.