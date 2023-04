Lorenzo Musetti oggi al Ct Lerici Allenamento aperto al pubblico

Colpo grosso del Circolo Tennis Lerici. Questa mattina sul campi della Venere Azzurra sarà presente il tennista campione mondiale nostrano Lorenzo Musetti numero 21 della classifica ATP con il coach Simone Tartarini per tanti anni maestro del Circolo Tennis Lerici. Sarà testimonial di un’iniziativa della Nike, il

Il colosso dell’abbigliamento sportivo americano, paragonabile alla Ferrari in campo automobilistico, che ha scelto il Circolo Tennis Lerici come location per lo shooting fotografico di una nuova linea tecnica che lancerà in occasione del torneo del grande Slam Roland Garros in programma dal 28 maggio all’ 11 giugno a Parigi.

"L’evento – ha detto il presidente lericino Lelio Lazzini - darà grande visibilità in tutto il mondo al Circolo Lericino. L’appuntamento è per oggi sabato al Circolo sportivo della Venere Azzurra". Nella mattinata Musetti si esibirà in un allenamento aperto al pubblico in preparazione degli imminenti tornei di Marrakech e Master 1000 Montecarlo e nel primo pomeriggio inizierà lo shooting fotografco che si protrarrà per tutta la giornata. La notizia dell’evento ha generato una grande attesa tra tutti i soci del Ct Lerici e gli allievi della scuola tennis e i frequentatori del circolo.

Euro Sassarini