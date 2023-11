Lorena Bardi azzecca cinque risultati

L’undicesima giornata del campionato di Serie B è stata pronosticata da Lorena Bardi, del club Franco Cavatorti di Migliarina, che ha azzeccato cinque risultati della schedina Spezia’s Confidential in ricordo del giornalista de La Nazione Rino Capellazzi. In classifica il club Franco Cavatorti raggiunge al comando il gruppo Noi Sonà per le Aquile e il club Romito Magra a 5 punti; secondi Fedelissimi Mazzetta e club Alta Fedeltà (4); terzi Belini Frizzanti, club Aquile Riomaggiore e Vecchia Guardia (3); quarto club Ettore Pucciarelli di Luni (2). Pronostica la 12° giornata Matteo Croce del club Avamposto Bianconero: Bari-Ascoli 1, Catanzaro-Modena X, Cittadella-Brescia X, Cosenza-Feralpisalò 1, Cremonese-Spezia 1X, Parma-Sudtirol 1, Pisa-Como 2, Reggiana-Lecco X, Sampdoria-Palermo 2, Ternana-Venezia 2.