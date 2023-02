Locandà Alinò sempre al comando L’ex aquilotto Migliore fa tripletta

Locanda Alinò sempre in testa, dietro a 1 punto la Pizzeria Bacetto Sarzanese. Tutto statico nel girone 1 del campionato calcistico a 7 Uisp dopo la seconda di ritorno, con l’ex aquilotto Migliore autore di una tripletta per la capolista dei fratelli Beppe e Ciro Di Cristo. Intanto nel girone 2 Sporting Bacco ancora davanti nonostante non giochi la sua partita contro la Pizzeria Fuoricampo per l’infortunio dell’arbitro, perché il Realchiappa viene affondato dal Bagnone. Nel girone 3 va k.o. il Bar Cavour e ora ha il Veppo a -1. Infine nel girone 4 la sfida tra primi e secondi finisce pari lasciando la vetta (Atletico Gragnola) immutata.

Girone 1

Levanto-Saja Srl 2-6 (Bussani, Currarino; Venè 2, Sula 2, Gjuzi, Llusha), Sesta Godano-Locanda Alinò 1-4 (Visigalli L.; Migliore F. 3, Marozzi), Leta1990-Pizzeria Bacetto Sarzanese 2-6 (Shabanaj, Pasquali N.; Raisa 3, Codacci 2, Pellini), La Vigna Portovenere-Ristorante Pin Bon 9-5 (Tacchini 3, Vareschi 3, Stefanelli, Raggi F., Rolla L.; Costa E.2, Greco L.2, Petru), La Gira O.F. Chelli-Avosa 2-2 (Uka, Rossi S.; Marku, Meta). Ha riposato: Pellegrini gomme.

Girone 2

Marola-Moto Masini 4-2 (Blandino 2, Carrara 2; Masini, Pisani), Ac ReboccoVf Alinò-Piccolo Eden Licciana 6-6 (Fjolla 2, Grillo R. 3, Cammareri; Musetti S. 2, Amorfini 2, Mastrini 2), Realchiappa Progetto Appalti-Asc Bagnone 2-5 (Filiè 2; Trivelli 2, Palmeri, Giromini M., Casoni), Bar Ravenna-Real Dlf Pizzeria Chiara 1-3 (Lossi; Musetti A.2, Maggiani S.), Tappezzeria Baldassini-Sottosopra 9-2 (Pergolizzi2, Baldassini G. 5, Piccioli 2, Godani D.; Lucignani, Fosella).

Girone 3

Ristorante 30 Denari-Riomaior Bar O’netto 0-3 (Corradi P. 2, Crovara), Ccr Muggiano-Traverde Spezia 10-4 (Navari 4, Cantoni 2, Venturi, D’Ippolito, Cerretti R., Arrigoni; Chierici 2, Mancini A., Morelli S.), Bar Cavour-Delta del Caprio 2-3 (Pierini 2; Volpi M., Staghezza, Lazzerini), Autoservice Cassana-Sao Steo 2-2 (Licari 2; Santunione, Toracca R.), Alinò 3-Asd Veppo 1-4 (Cella; Resico 2, Rebecchi 2).

Girone 4

Atletico Gragnola-Asd Atletico Tresana 2010 2-2 (Martinelli M., Argenti; Sartini, Chiocca), Sesta Godano 2-Dl Stella Rossa Canaletto 6-3 (Pecoraro 2, Stagnaro, De Vincenzi, Cagnoli, Borrini; Boiro 2, Zucchello), Monti-Biassa 3-1 (Barbieri S., Donati J., Bellacci; Vaccarezza), Sarzanello-Anglotech 2-3 (Isoppo 2; Totaro, Mangano, Carmè), Arci Canaletto-Ac Viano Bar Picchi 10-6 (Albani D.2, Mendoza Sanchez 2, Mezzani 2, Grondona, Pesalovo, Argenziano, Quaranta; Errovichaq 4, Ivascu 2), Deportivo La Bottiglia-Veppo 2 3-0 (Menotti 2, Sica).

Marco Magi