Lo stratega Semplici è stato più bravo di Simone Inzaghi

Gran colpo dello Spezia e in particolare apprezzamento, sulla stampa nazionale, per la capacità dimostrata da Semplici nel correggere il tiro in corsa. Sulla Gazzetta Sebastiano Vernazza scrive che "Semplici ha disposto lo Spezia quasi a specchio, un 3-5-2 che in realtà tendeva al 3-4-1-2 perché un centrocampista andava a pressare Brozovic in alto. Zurkowki è stato il primo a braccare il regista interista, poi, intorno al 20’, l’allenatore ha spedito Agudelo nella casella del trequartista guastatore e lo Spezia, fin lì inerte in attacco, ha ricavato una traversa"…e più avanti "Semplici all’intervallo ha ridisegnato lo Spezia, fuori Zurkowski e Shomurodov, dentro Ekdal e Daniel Maldini, per un 4-2-3-1 meno remissivo". Sulla stessa falsariga Tuttosport, dove Stefano Pasquino dice che "la decisione di Semplici di mettersi a specchio con i nerazzurri, aveva partorito solo problemi allo Spezia, non esattamente brillante pure l’idea di schierare Zurkowski treqaurtista con Agudelo mezzala: i due infatti presto sono stati invertiti; poi "Siccome solo gli stupidi non sanno riconoscere i propri errori, nell’intervallo – passata la burrasca – Semplici ha ridisegnato la squadra con il 4-2-3-1 e lo Spezia ha cambiato marcia. Sul Corriere dello Sport-Stadio, Pietro Guadagno sostiene che "la vera svolta, però, è avvenuta dopo l’intervallo. Per provare davvero a far male all’Inter, infatti, Semplici ha aggiunto Maldini per lo spento Shomurodov ed Ekadal per l’inconsistente Zurkowski, tornando anche al 4-2-3-1". Questa prontezza di Semplici viene rilevata pure da Paolo Tomaselli sul Corsera e da Stefano Scacchi sulla Stampa, mentre sulla Repubblica è meno prodigo d’encomio Franco Vanni. Pagelle, troneggia Dragowski con 8 quasi ovunque. Soltanto Nzola riesce a eguagliare il portiere.

Andrea Catalani