Lo Spezia vale più del quart’ultimo posto

Nel segno della continuità, il pareggio di Firenze alza le chances di salvezza dello Spezia nonostante tutto. Non piacerà agli esteti, agli inserzionisti delle televisioni, al baraccone di nani e ballerine, ma a noi lo Spezia di Semplici piace eccome: finalmente una squadra da battaglia che le partite le recupera anziché essere sempre rimontato e che non si fa tanti problemi a tirare palloni in tribuna, soprattutto in quella zona Cesarini troppe volte fatale nel corso di questa stagione. Ma siccome di solo temperamento in serie A le partite non le porti a casa, tantomeno a Firenze, contro un’avversaria che veniva da nove vittorie consecutive, allora bisogna parlare anche delle qualità di questa squadra, con alcuni singoli sugli scudi. Nzola ormai è definito da tutti i commentatori della stampa nazionale come uno dei migliori centravanti di tutta la serie A non solo per i tantissimi gol che fa, ma per il lavoro gigantesco a servizio della squadra, svariando su tutto il fronte d’attacco, spesso persino in difesa nei momenti di maggior sofferenza. Un portiere come Dragowski ormai ci ha abituato alle prodezze al punto da non fare più notizia, l’assist per Nzola e il doppio miracolo sulla punizione di Biraghi, con tanto di spazzata ad anticipare Cabral: sarebbe uno dei gesti più commentati della giornata, se in tv si parlasse di calcio. Ampadu sta crescendo partita dopo partita, lui che a nostro avviso davanti alla difesa sarebbe mostruoso, peccato che la partenza di Kiwior obblighi Semplici a schierarlo dietro. Su questo asse centrale, che vale molto più del quartultimo posto, cresce anche il resto della squadra, pur nei suoi limiti. Amian da terzino a 4 è un marcatore roccioso, concede una sola sbavatura in 90’ che fortunatamente non viene sfruttata. Nikolaou fa il suo in un ruolo non suo, perciò da apprezzare ancora di più. Wisniewski ha capito la lezione di Empoli e ha espresso una prestazione senza fronzoli a blindare la difesa. Bene il centrocampo, soprattutto nel primo tempo, anche in fase di rilancio. La panchina corta ha obbligato Semplici a ritardare i cambi e nella ripresa la sofferenza è aumentata, ma la prestazione c’è stata, con Zurkowski in evidenza. Bene Maldini, mai visto così combattivo, al punto che al quarto o quinto fallo in mezz’ora l’arbitro l’ha ammonito per ’cumulo’. Gyasi encomiabile come sempre, peccato per l’anticipo secco di Biraghi nell’azione del gol.

Mirco Giorgi