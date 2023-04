Lo Spezia si arrende alla capolista Lazio

Spezia

1

Lazio

2

SPEZIA: Plaia, Salerno (46’ Manfrone), Piccioli, Benvenuto, Giorgeschi, Garzia (80’ Loffredo), Pedicillo, Leoncini, Lari (63’ Di Giorgio), Candelari (71’ Beccarelli), Delorie (80’ Fontanarosa). A disp. Mascardi, Gaggini, Cappelli, Bonaccorsi, Brisciani, Sacko, Scieuzo. All. Vecchio.

LAZIO: Magro, Floriani M., Dutu, Ruggeri, Bedini, Milani, Coulibaly, Di Tommaso, Napolitano (80’ Petta), Sanà Fernandes (87’ Rossi G.), Gonzalez. A disp. Maliszewski, Martinelli, Cesari, Campagna, Serra, Cogo, Bigonzoni, Rossi A., Crespi, Colistra. All. Sanderra.

Arbitro: Renzi di Pesaro (assistenti Brunozzi di Foligno e Lauri di Gubbio).

Marcatori: 34’ (rig.) e 73’ Gonzalez, 90’ Giorgeschi.

LA SPEZIA – Onorevole sconfitta dello Spezia Primavera che perde di misura per 2-1 al ‘Ferdeghini’ con la capolista Lazio nella 28ª giornata del girone B. Il team di Giuseppe Vecchio scende al sesto posto staccato di tre lunghezze dalla Virtus Entella e di una dal Cosenza. Aquilotti che comunque hanno tenuto bene il campo contro i forti avversari rendendosi subito pericolosi al 7’ con Candelari che con un gran tiro mette fuori di poco. Al 25’ e al 34’ Gonzalez prima impegna Plaia e poi porta in vantaggio i laziali trasformando un rigore per fallo in area su Napolitano. Al 53’ Candelari di testa manda fuori di poco. Al 73’ il raddoppio di Gonzalez che fa doppietta su assist di Floriani. Al 76’ doppia grande parata di Magro su conclusioni consecutive degli spezzini che in chiusura al 90’ accorciano le distanze con Giorgeschi.

Gli altri risultati della giornata: Cosenza-Ascoli 2-2, Imolese-Crotone 1-1, Monopoli-Ternana 1-4, Perugia-Benevento 2-3, Pescara-Salernitana 1-3, Reggina-Pisa 0-0, Viterbese-Virtus Entella 1-7.

Classifica: Lazio 61 punti promossa in Primavera 1, Ascoli con 55, Benevento 50, Virtus Entella 48, Cosenza 46, Spezia 45, Pisa 41, Pescara 39, Perugia 37, Crotone 35, Monopoli 31, Salernitana 30, Ternana e Viterbese 28, Imolese 27, Reggina 24.

P.G.