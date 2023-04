Lo Spezia Primavera cala il tris La vittoria consolida il 4° posto

Spezia

3

Imolese

1

SPEZIA: Plaia, Salerno, Piccioli (88’ Brisciani), Benvenuto, Loffredo, Garzia, Pedicillo (65’ Beccarelli), Leoncini (65’ Di Giorgio), Lari (88’ Bracco), Candelari, Delorie (76’ Bonaccorsi). A disp. Mascardi, Manfrone, Cappelli, Sacko, Sardi Maissan, Gaggini. All. Vecchio.

IMOLESE: Manzari, Rontini (46’ Cesari), Muratori, Fini (59’ Manes), Ballanti, Cavazza, Vlahovic, Pecchia (85’ Matta), Zannoni (79’ Bugani), Capozzi, Spatari. A disp. Lopez Salgado, Gospodinov, Bizzini, Gaudiano, Yagubzade, Taormina. All. Mezzetti.

Arbitro: Balducci di Empoli (assistenti Ingenito di Piombino e Giannetti di Firenze).

Marcatori: 10’ Lari, 19’ e 36’ Candelari, 70’ Manes.

LA SPEZIA – Seconda vittoria consecutiva per lo Spezia Primavera che batte 3-1 l’Imolese al ‘Ferdeghini’ nella venticinquesima giornata del girone B giocata interamente la vigilia di Pasqua.

In virtù di questo importante successo gli aquilotti si confermano al quarto posto a due sole lunghezze dal Benevento, terzo, e staccano di due punti la Virtus Entella che li appaiava in classifica e che pareggia 0-0 a Pisa. Il team di Giuseppe Vecchio domina l’incontro imponendosi con autorità chiudendo praticamente la contesa già in poco più di mezz’ora portandosi sul 3-0.

Le reti bianche portano la firma di Lari che realizza in avvio dopo 10’ e dello scatenato Candelari autore di una pregevole doppietta al 19’ e al 36’ . Nella ripresa gli spezzini controllano la partita senza soffrire troppo e gli emiliani accorciano le distanze nel finale con il neoentrato Manes.

Gli altri risultati della giornata sono i seguenti: Ascoli-Viterbese 1-0, Benevento-Salernitana 1-0, Cosenza-Crotone 4-0, Lazio-Pescara 5-1, Perugia-Ternana 0-1, Pisa-Virtus Entella 0-0, Reggina-Monopoli 1-0.

Per una classifica che vede in testa la Lazio con 55 punti seguita dall’Ascoli a 51, Benevento 46, Spezia 44, Virtus Entella 42, Cosenza 41, Pisa 37, Pescara 35, Crotone 34, Perugia 31, Monopoli 30, Viterbese 25, Imolese e Reggina 23, Salernitana e Ternana 21.

Paolo Gaeta