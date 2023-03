Lo Spezia impone il pareggio al Monaco

di Fabio Bernardini

LA TURBIE (Monaco Principato)

Lo Spezia impone il pareggio (1-1) al Monaco nell’amichevole disputata ieri mattina al Training Center di La Turbie, nel Principato di Monaco. Il tecnico dei monegaschi Philippe Clement ha modellato la sua squadra sul sistema di gioco 4-3-3 con il seguente schieramento: Didillon; Oliveira, Okou, Matsima, Coulibaly; Martins, Lucas, Magassa; Akliouche, Minamino, Ben Yedder. Quasi obbligata la formazione varata da Semplici che non ha potuto contare sui Nazionali Dragowski, Nzola (ieri di scena nel match Angola-Ghana), Shomurodov, Ampadu, Cipot, Beck, Ekdal, Holm, Esposito e Krollis, sull’infortunato Reca, su Marchetti, Bastoni, Zurkowski e Moutinho rimasti a Follo ad allenarsi.

In porta ha giocato Zoet, a guidare un poker difensivo composto da Ferrer, Caldara, Wisniewski e Nikolaou. In cabina di regia ecco Bourabia, con Sala e Kovalenko ai lati, mentre in attacco spazio a Agudelo, Gyasi e Verde. La cronaca. Aquile in vantaggio dopo 5’ grazie ad uno splendido stacco di testa di Caldara. Al 26’ l’esultanza di Verde per il suo eurogol dura solo qualche istante perché l’assistente arbitrale decreta la sua posizione di offside. Cinque minuti dopo Caldara prova a replicare il gol iniziale, ma questa volta il suo colpo di testa su cross di Agudelo termina di pochissimo a lato. Al 35’ si vede il Monaco con Yedder, ma Zoet devia in angolo; tre minuti dopo la replica dei bianchi con un colpo di testa di Wisniewski che sfiora l’incrocio dei pali. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 44’ grazie al tiro vincente di Coulibaly. Nella ripresa non cambio lo spartito della gara con lo Spezia molto intraprendente che va vicino al gol prima con Verde al 51’ e poi con Gyasi al 60’. Semplici, al 63’, inserisce Amian e Delorie per Gyasi e Nikolaou e al 69’ Lari per Kovakenko. Alla mezzora della ripresa Zoet salva la porta con una prodezza sulla girata al volo di Akliouche. All’80’ altre sostituzioni: escono Agudelo, Bourabia, Zoet, Ferrer e Verde ed entrano Leoncini, Loffredo, Zovko, Piccioli e Di Giorgio. A due minuti dalla fine c’è spazio anche per Giorgeschi e Candelari che subentrano a Caldara e Sala.

Soddisfatto, al termine del match, mister Semplici: "Abbiamo disputato un ottimo test, ho tratto buone impressioni dai giocatori meno impiegati fino ad ora e in generale dalla personalità messa in campo dalla squadra. Mi pare che stia prendendo sempre più corpo l’identità propositiva che io e il mio staff cerchiamo di trasmettere. Voglio che la mia squadra cerchi di fare sempre la gara e oggi (ndr. ieri per chi legge) ci siamo riusciti in larga parte". "In vista dell’importante sfida contro la Salernitana - ha concluso il tecnico - speriamo di recuperare qualche giocatore oggi assente e che gli atleti in Nazionale tornino a Follo in condizioni ottimali".

Positivo il commento di Salva Ferrer: "Abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari contro una grande squadra come il Monaco. Ora testa alla Salernitana, una gara estremamente importante da non sbagliare nel nostro ‘Picco’".