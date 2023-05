Lo Spezia gioca a Meda per il quinto posto

Quartultima partita per lo Spezia femminile nel campionato di serie C, girone A. Dopo la bella vittoria contro il Pontedera domenica scorsa con il conseguimento della salvezza matematica, le aquilotte viaggiano in Lombardia, a Meda per cercare di agguantare il 5° posto, dato l’impegno molto difficile delle Azalee Solbiatese a Bergamo contro l’Orobica. Sarebbe un buon risultato, comunque gia conseguito nella stagione 201819, quindi si tratterebbe solo di eguagliarlo e con mezzi economici comunque esagerati. Ancora assente Gamache, Ferrarese ha portato tutte le disponibili. Partenza stamane alle 8,30 per giocare alle 18. Convocate: portieri Gallego, Giordano e Maarouf; difensori Larroussi, Duarte, Gino, Viscuso, Tumane, Mazzieri, Omokaro e Barraza; centrocampiste Lazzara, Ciccarelli, Dezotti, Cardoso e Girolamo; attaccanti Duce, Ruzafa e Carabott. Al seguito oltre ai due mister, i dirigenti Gogu e Guidetti e il fisioterapista Bottigliero. Il via appunto alle 18 con direzione di Scuderi di Verona. Diretta Facebook sulla pagina del Meda.

M.Z.