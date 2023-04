Lo Spezia ferma la Fiorentina sul pareggio

FIORENTINA

1

SPEZIA

1

Primo tempo 1-1

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli (26’ st Barak), Mandragora (35’ st Duncan); Ikoné (14’ st Gonzalez), Bonaventura, Sottil (14’ st Brekalo); Cabral (35’ st Jovic). A disposizione Cerofolini, Vannucchi, Milenkovic, Saponara, Terzic, Ranieri, Venuti, Bianco, Kouamé. Allenatore Italiano.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Bourabia (20’ st Bastoni), Ekdal (31’ st Esposito), Zurkowski; Gyasi (31’ st Shomurodov), Nzola (44’ st Verde), Maldini (20’ st Cipot). A disposizione Zoet, Marchetti, Reca, Krollis, Ferrer. Allenatore Semplici.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila (assistenti Tolfo di Pordenone e Gualtieri di Asti; quarto ufficiale Meraviglia di Pistoia. Var: Aureliano di Bologna. Avar: Muto di Torre Annunziata).

Marcatori: 25’ pt aut. Wisniewski, 32’ pt Nzola.

Note: ammoniti Italiano, Maldini, Nzola, Gyasi, Ampadu, Bastoni, Ekdal, Wisniewski. Angoli 8-4 per la Fiorentina. Recuperi 2’ pt e 7’ st

FIRENZE – Al Franchi fino a ieri erano state solo sconfitte amare, contro l’ex Italiano solo dolori: in un pomeriggio pre pasquale invece lo Spezia infrange il tabù e strappa un punto importantissimo per la salvezza. Un pari di quelli sporchi, da Spezia, dove c’è tanto del pragmatismo e del carattere con cui Semplici ha plasmato le Aquile, passate in due mesi dall’essere squadra spesso e volentieri rimontata, a team capace di recuperare lo svantaggio. Nelle sei partite sotto la gestione dell’allenatore fiorentino, è accaduto tre volte: non un caso, insomma. La mano di Semplici comincia a vedersi, nel sistema di gioco così come nella mentalità, al netto di un rosa che al Franchi era ancora più corta del solito. La si è vista fin dalle battute iniziali, dove lo Spezia, contro una squadra capace di mettere in fila nove vittorie consecutive tra campionato e coppe, ha provato a fare la sua partita, arrivando per primo al tiro e dimostrando di poter creare qualche grattacapo alla Viola. Tuttavia, una sciagurata gestione di palla causa lo svantaggio: lo Spezia, ostinato nella costruzione dal basso nonostante gli errori dei primi minuti, al 25’ perde una palla sanguinosa e la Fiorentina passa, con Biraghi che si incunea in area da sinistra e lascia partire un cross che sbatte contro Wisniewski, incoccia il palo e si infila in rete. Un gol fortunoso che non scompone più di tanto Gyasi e compagni, che abbandonano i leziosismi e, sette minuti dopo, confezionano il pari con il più classico degli schemi e con la complicità della squadra di mister Italiano: gli anni passano ma il tecnico di Karlsruhe anche a Firenze non ha perso il vizio di esporre i propri difensori all’uno contro uno, e così sul lancio di Dragowski, Nzola ne approfitta facendosi beffe di Igor e mettendo alle spalle di Terracciano il tredicesimo gol stagionale.

Lo Spezia arriva all’intervallo senza subire più di tanto la superiorità tecnica della Fiorentina, diversamente da quanto accade nella ripresa, quando col passare dei minuti le Aquile perdono fiato, lucidità e metri, e sono costrette a indossare l’elmetto per tenere in piedi il fortino attorno a Dragowski. Il portiere polacco, ex di turno, allo scoccare dell’ora di gioco viene salvato dal palo sul tiro del neoentrato Brekalo, poi si supera al 24’ sulla punizione battuta di Biraghi: prima respinge con le mani, poi allontana coi piedi anticipando Castrovilli. Nel finale succede di tutto: Jovic al 43’ riceve da Brekalo e anticipa l’uscita di Dragowski, ma la palla sfila a lato di un nulla, mentre al 90’ è lo Spezia ad avere una clamorosa palla gol con Shomurodov, ma l’uzbeko a tu per tu con Terracciano non riesce a replicare lo splendido pallonetto disegnato contro la Salernitana, calciando addosso al portiere. Un punto comunque d’oro per le Aquile, attese ora venerdì sera al Picco per l’anticipo contro la Lazio.

Matteo Marcello