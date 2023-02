Lo Spezia esonera Gotti, in arrivo Semplici

di Fabio Bernardini

Luca Gotti non è più l’allenatore dello Spezia. Nel tardo pomeriggio di ieri l’allenatore veneto ha raggiunto la sede di via Melara dove Eduardo Macia, Stefano Melissano e il presidente Philip Platek gli hanno comunicato l’esonero. Contestualmente la guida della squadra è stata affidata a mister Fabrizio Lorieri, in possesso del patentino per allenare in Serie A, affiancato dall’ex capitano Claudio Terzi. Un incarico ad interim che si esaurirà con la partita di domenica prossima contro la Juventus.

A seguire, già nella giornata di lunedì, la dirigenza aquilotta consegnerà con ogni probabilità la guida della squadra a mister Leonardo Semplici, il cui procuratore Fali Ramadani sta definendo un accordo di massima con Macia per un contratto della durata di un anno e mezzo. La decisione di separarsi dall’ex allenatore dell’Udinese, che ieri mattina ha diretto il suo ultimo allenamento a Follo, era nell’aria da un po’ di tempo ed è diventata realtà dopo il deludente risultato di Empoli. Eduardo Macia, dopo aver analizzato approfonditamente la delicata situazione che si è venuta a determinare, ivi comprese le sensazioni provenienti dai giocatori e dai componenti dello staff tecnico, ha maturato la decisione di sollevare Luca Gotti dall’incarico di tecnico della prima squadra aquilotta.

È stata una scelta sofferta, anche perché Macia nella sua lunga carriera ha esonerato un solo allenatore, Pepe Mel al Betis Siviglia e, non più tardi dello scorso ottobre, ha ‘salvato’ lo stesso Gotti da un possibile esonero dopo le sconfitte patite dallo Spezia contro il Monza, la Salernitana e la Fiorentina, intervallate dal pareggio interno contro la Cremonese. Lo chief football officer ha, ovviamente, condiviso la decisione con la proprietà, in primis con il presidente Philip Platek presente in sede e con il fratello Robert, attualmente negli USA, con il quale ha potuto parlare solo dopo pranzo. Ecco spiegato il motivo per il quale Gotti ieri mattina ha diretto l’allenamento a Follo e solo nel pomeriggio è stato convocato in sede per la comunicazione dell’esonero. Luca Gotti, che ha un contratto con lo Spezia per ancora una stagione, lascia in eredità 19 punti in classifica, due soli di vantaggio dalla zona retrocessione, per un ruolino di marcia fatto di quattro vittorie, sette pareggi e ben undici sconfitte. Diciannove i gol realizzati dagli Aquilotti nel corso della sua reggenza (terzo peggiore attacco del campionato) e 37 quelli subiti (terza peggiore difesa).

Leonardo Semplici, classe 1967, è molto apprezzato da Macia che lo ha conosciuto ai tempi della Fiorentina, quando il tecnico fiorentino allenava la Primavera viola. Trattasi di un mister poliedrico che nel corso della sua ormai ventennale carriera ha adottato vari sistemi di gioco, dal 4-3-3 al 4-2-3-1 al 3-5-2. Le sue esperienze più significative sono state alla Spal con una duplice promozione in Serie B e A condite da due salvezze nella massima serie e al Cagliari, dove nel campionato 2021-22, da subentrante a Eusebio Di Francesco il 22 febbraio 2022, ha conquistato una storica salvezza in Serie A.