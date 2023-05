Lo Spezia è obbligato a fare almeno 8 punti Con il serio rischio di andare allo spareggio

di Mirco Giorgi

Un viottolo di campagna lega lo Spezia alla serie A. Percorribile, ma con grande difficoltà. Condizioni necessarie ma non sufficienti: vincere a Lecce nello scontro diretto di domenica 21 e fare almeno otto punti nelle ultime quattro partite. Chiudere a 35 non garantirebbe la salvezza, molto probabilmente, ma quasi certamente lo spareggio con i pugliesi, in gara secca, senza supplementari in caso di parità, ma direttamente ai rigori. Ancora una volta senza contemporaneità, anche se va detto che la vittoria del Verona a Lecce ha scombinato i piani dei tantissimi che avevano puntato su un pareggino utile a entrambe, il primo scalino della mulattiera passa per il Milan al Picco (sabato alle 18). Rossoneri obbligati a un ampio turnover, presi come sono tra i due derby di Champions con l’Inter. Una squadra in salute punterebbe ai tre punti, pensiamo che questo Spezia incerottato e con il morale sotto i tacchi sarebbe già contento di realizzarne uno, che lo porterebbe a 28. La sera prima, se il calcio ha ancora una logica, la Lazio dovrebbe regolare il Lecce e lasciarlo a 31. Il Verona avrà quasi certamente via libera da un Toro senza obiettivi e si porterà a 33. La Cremonese, vittima principale del risultato di domenica sera a Lecce, non dovrebbe avere scampo contro una Juve che vuole mantenere il secondo posto, rimanendo a 24.

Domenica 21 lo Spezia deve vincere a Lecce, appaiandolo a 31. Il sabato il Verona non dovrebbe fare punti a Bergamo, contro un’Atalanta in corsa per l’Europa, rimanendo a 33, mentre la Cremonese può battere il Bologna e portarsi a 27. Solo così avrebbero un senso le ultime due: la penultima vede lo Spezia ospitare un Toro si spera balneare: d’obbligo vincere per andare a 34, sperando che il Lecce non sbanchi Monza, anche se è molto probabile che i lombardi, anche loro quasi in vacanza, lascino un punto ai giallorossi (32). Il Verona conquisterà senza patemi i suoi tre punti della salvezza matematica contro l’Empoli e se ne andrà a 36. La Cremonese quasi certamente saluterà la compagnia non vincendo a Roma contro la Lazio. Ultima giornata: lo Spezia a Roma per fare almeno un punto, con i giallorossi che potrebbero essere reduci dalla finale di Europa League pochi giorni prima. Lecce sicuro vincente contro un Bologna con le ciabattine ai piedi, Verona a secco a San Siro rossonera.

Classifica finale, secondo noi: Verona 36, Lecce e Spezia 35, Cremonese 30. Difficile, ma non impossibile, a patto che ci credano per primi i giocatori, poi il tecnico e la società, magari con scelte congruenti al momento. Nel caso remoto, ma da non escludersi a priori, di parità a tre e di vittoria dello Spezia a Lecce, gli Aquilotti sarebbero salvi per classifica avulsa con 8 punti, lasciando Verona (7) e Lecce (1) a spareggiare.