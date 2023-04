Lo Spezia è chiamato a dare tutto "Le assenze non siano un alibi"

di Fabio Bernardini

"Obiettivo tre punti da raggiungere con coraggio e determinazione". Mister Leonardo Semplici ha voluto infondere fiducia e speranza in vista del match di questa sera, al ‘Picco’, tra il suo Spezia e il Monza (il via alle ore 20,45), bandendo ogni sorta di alibi per le numerose assenze: "Chi scenderà in campo darà il meglio". Certo è che la mancanza di giocatori del calibro di Holm che sarà sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione di una sport hernia al fine di eliminare la lesione dolorosa dei tessuti molli nella regione inguinale, Zurkowski e Nzola, tutti infortunati (a essi occorre aggiungere Zovko, Moutinho e Beck), non ha elevato il morale di una truppa che è reduce dall’amaro pareggio nel derby e che mai, nei tre anni di Serie A, a questo punto del campionato, è stata così vicina alla zona retrocessione. Occorre, però, andare oltre le oggettive e pesanti criticità contingenti, con una gara da Spezia, a testa alta, orgogliosa, puntando anche sull’effetto ‘Picco’.

Una spinta popolare sollecitata dallo stesso Semplici: "Il sostegno dei nostri tifosi, che ringrazio per la vicinanza dimostrata a Genova, sarà fondamentale in questo rush finale di campionato. Mai come ora l’unione tra la tifoseria e la squadra potrà fare la differenza per il conseguimento dell’obiettivo della salvezza". Lo stesso tecnico aquilotto ha rimarcato come la fiducia sulla sua squadra sia basata sulla crescita che i suoi giocatori stanno ostentando: "Stiamo trovando la giusta dose di equilibrio e si sta sviluppando la mentalità volta a comandare il gioco".

Uno Spezia garibaldino che cercherà di tornare alla vittoria per dare una scrollata al negativismo e rilanciare in toto le quotazioni salvezza. Nella lista dei convocati, fortunatamente, figura il portiere Dragowski che ha stretto i denti pur di esserci, nonostante il fastidio alla schiena non sia completamente sparito. Tornerà poi Ampadu che ha scontato il turno di squalifica. La probabile formazione iniziale vedrà a guardia dei pali ‘Drago’, a guidare un poker difensivo composto da Amian sul versante destro, Ampadu e Nikolaou centrali e Bastoni sulla sinistra. Al centro della mediana sarà confermato Esposito dopo la buona prestazione di Genova, supportato ai lati da Bourabia e Ekdal. Nel tridente offensivo appaiono scontate le conferme di Verde e Gyasi, rispettivamente sui versanti destro e sinistro, con il rilancio di Shomorudov al ruolo di prima punta, esattamente come accadde nel match contro la Salernitana.

Non ci sarà, ovviamente, turn-over, in vista delle sfide di mercoledì prossimo a Bergamo e di quella successiva di sabato a Cremona.