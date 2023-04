Lo Spezia deve ripartire dalle cose positive

Comprendiamo lo sconforto, ma non buttiamo il bambino assieme all’acqua sporca, resettiamo subito tutto e guardiamo avanti. La sconfitta con la Lazio era in preventivo, contro un’avversaria che negli ultimi due mesi ha dato lezioni a quasi tutte le big del calcio italiano e che tra quindici giorni potrebbe completare una sorta di grande slam contro l’Inter. Non va dimenticato il primo tempo dello Spezia, che per larghi tratti ha imposto il suo gioco a un’avversaria che forse non se lo aspettava. Va detto che la fortuna ha un po’ voltato le spalle agli Aquilotti: l’azione congegnata da Verde ed Ekdal che ha messo Bourabia davanti alla porta è finita sulla traversa, Nzola ha avuto a disposizione un’unica ma grande palla gol, la sua girata di testa però è uscita. Un gol nei primi minuti avrebbe cambiato la partita, forse non l’esito, ma avrebbe messo lo Spezia nelle condizioni migliori per giocarla. Passata la tempesta, la Lazio ha preso pian pianino il sopravvento, favorita dall’episodio del rigore che ha indirizzato la partita, assieme allo spettacolare raddoppio di Anderson che l’ha chiusa. Entrambe le reti propiziate da errori difensivi che hanno spianato la strada a una squadra già fortissima di suo: a quel punto sarebbe stata dura anche per squadre di prima fascia. Gli Aquilotti ci hanno provato a riaprirla, ma Provedel è stato sontuoso su un tiro di Ekdal destinato all’angolino. Il finale purtroppo è da dimenticare, con la Lazio che imperversava e lo Spezia ormai uscito dal match.

Da dimenticare anche Sarri: tanto bravo a costruire le sue squadre, ma ciò che avrebbe fatto nel finale di partita, rispondendo ai tifosi dei distinti al terzo gol, con il lancio di tre bottigliette d’acqua scatenando un tumulto a stento fermato dagli steward, rientra nella fattispecie dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n.40189: è un comportamento (incitamento o induzione alla violenza) che travalica la riserva di legge consentita ai tesserati nello svolgimento di una competizione agonistica. La scena è stata vista da chi di dovere, vedremo cosa succederà. Da adesso lo sguardo va a Genova, per la partita più importante della stagione. Mancherà Ampadu, speriamo che Reca, Bastoni e Zurkowski siano disponibili per una partita da correre a mille all’ora per portare via tre punti essenziali. Tra Sampdoria e Monza dipenderà moltissimo sulla permanenza dello Spezia in massima serie.

Mirco Giorgi