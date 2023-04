Lo Spezia alla prova del trittico lombardo

Intorno al tre e all’otto si deciderà gran parte della stagione dello Spezia. Entrambi numeri di grande significato, persino nella Bibbia: il tre indica il legame con la Trinità, l’otto è sinonimo di vita nuova, il primo giorno dopo il riposo seguente alla creazione, ma anche la Resurrezione. Nei profanissimi casi di cui ci occupiamo, invece, il tre indica il prossimo trittico lombardo (Monza in casa, Atalanta e Cremonese fuori) racchiuso in otto giorni, da venerdì 28 aprile a sabato 6 maggio. Nel prossimo turno Lecce, Spezia e Verona sono tutte impegnate in partite favorevoli secondo il canone italico, quella regola non scritta che dice che una squadra che non ha più obiettivi deve lasciare il passo a chi è ancora in ballo. Non è sport, si sa: un principio che è andato dilatandosi, rispetto alle ultime giornate in cui un tempo era confinato. Ma l’exploit del Verona si spiega anche così: batte il Sassuolo senza più traguardi da conseguire, poi pareggia a Napoli in un contesto irripetibile, con la capolista nel pieno della semifinale di Champions con il Milan, infine batte un Bologna azzoppato il giorno prima dalla sentenza che ha restituito i 15 punti alla Juventus, escludendolo dalla corsa per l’Europa. Gli scaligeri domenica 30 affronteranno allo Zini una Cremonese virtualmente retrocessa: non ci stupiremmo se il Verona conquistasse altri 3 punti che lo porterebbero a 29. Ecco quindi che lo Spezia venerdì ha un solo risultato a disposizione per rimanere davanti: battere il Monza, una squadra tranquilla, benché più forte, reduce da due vittorie a Milano contro l’Inter e poi in rimonta contro una Fiorentina.. Gli Aquilotti giocheranno sapendo il risultato del Lecce, che alle 18.30 ospiterà l’Udinese, a sua volta ormai sazia. Vincere con il Monza anche perché la seconda tappa del trittico, mercoledì 3 alle 18, è una scalata impossibile in casa dell’Atalanta in piena corsa per la Champions. In contemporanea ci sarà Juventus-Lecce: se la logica ha ancora un senso, sono due partite da "uno" fisso così come Verona-Inter sarebbe da "due", con i nerazzurri che non possono disinteressarsi del campionato pena l’esclusione dalla prossima Champions, con risvolti non indifferenti.

La terza tappa imporrebbe un intervento della società per chiedere la contemporaneità tra Cremonese-Spezia (al momento fissata sabato 6 alle 20.45) e Lecce-Verona (domenica 7 alle 20.45). In ogni caso lo Spezia deve vincere, ma sarebbe il caso di togliere il vantaggio di sapere il risultato alle altre due contendenti. L’obiettivo del trittico è arrivare a 33 prima del quartultimo turno, con lo Spezia che avrebbe un teorico jolly contro il Milan, che verrà dalla semifinale di andata contro l’Inter in attesa del ritorno. Ma al momento è un discorso prematuro.

Mirco Giorgi