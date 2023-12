"Lo Spezia affronta l'Ascoli con Fedelissimi e un Fiocco Azzurro"

Nonostante la disastrosa posizione in classifica dello Spezia, i fedelissimi dei colori bianchi saranno presenti anche ad Ascoli. I tifosi affronteranno il lungo viaggio a bordo di un pullman della Curva Ferrovia e con mezzi privati. Sul fronte tecnico mister Luca D’Angelo potrebbe confermare Zoet a guardia dei pali, anche perché Dragowski è ancora ai box. In difesa si va verso le conferme di Amian, Muhl, Nikolaou e Elia, così come a centrocampo con la riproposizione di Zurkowski (l’alternativa è l’ex Ascoli Cassata che ieri si è allenato a parte, ma oggi tornerà in gruppo), Salvatore Esposito e Bandinelli. In attacco Kouda è certo del posto da titolare, affiancato da Verde o Antonucci, a ridosso dell’unica punta Pio Esposito. Mister Castori dovrà varare una difesa di emergenza stanti le assenze di Tavcar, Bogdan e Bellusci (quest’ultimo in odore di recupero). A centrocampo mancheranno Kraja e Caligara e in attacco dove Nestorovski è out. Fiocco azzurro, infine, in casa del noto tifoso Gabriele Pierini del gruppo Belini frizzanti: la consorte Dania ha dato alla luce uno splendido bambino cui è stato imposto il nome di Giulio.

Fabio Bernardini