Lo Spezia a caccia del miracolo pasquale Italiano punta al poker contro il suo passato

Sulla carta, non c’è storia. Lo Spezia va a Firenze nel ruolo dell’agnello pasquale. I viola viaggiano sull’entusiasmo di cinque vittorie consecutive (tra cui Inter e Milan) in campionato, a cui vanno aggiunte le quattro in Conference League. Ma nel calcio l’inciampo è dietro l’angolo e gli uomini di Italiano ne hanno alcuni da scansare. Uno è il calendario sovraffollato: dopo la semifinale di Coppa giocata ieri sera a Cremona, lo Spezia arriva al Franchi pochi giorni prima della trasferta di Conference contro il Lech Poznan, in un tour de force che durerà almeno fino al 7 maggio. I viola hanno una rosa ampia ma non sconfinata, per cui qualcosa potrebbero concedere. Chi non mollerà nulla è Vincenzo Italiano, chiamato nell’arco di due anni al quarto rendez-vous con la sua ex squadra, che nel frattempo ha visto altri tre tecnici avvicendarsi su quella che fu la sua panchina per due indimenticabili stagioni. A punteggio pieno contro lo Spezia, Italiano tira al poker, per avvicinare una zona Uefa che fino a qualche settimana fa sembrava lontanissima.

Difficile ipotizzare oggi una formazione per sabato: ieri sera la Coppa potrebbe essere costata qualcosa. L’unica certezza è l’assenza di Amrabat, squalificato, che potrà così rifiatare, dato che sta osservando il Ramadan (sabato, nel finale a San Siro contro l’Inter, appena calato il tramonto, ne ha approfittato per mangiare una banana e per bere in una pausa di gioco). Italiano quasi certamente insisterà nel 4-2-3-1 che sta dandogli molte soddisfazioni, col doppio play Bonaventura-Mandragora nella zona nevralgica del campo. Un modulo un po’ meno spregiudicato dei tempi spezzini, sicuramente più equilibrato e comunque propositivo.

Lo Spezia rispetto a domenica scorsa recupera il suo leader indiscusso, Mbala Nzola, al centro dell’attacco, ma dovrà sicuramente fare a meno dello splendido Agudelo "dinamitero", che ha letteralmente sparigliato le carte contro la Salernitana. Un guaio a un tendine lo condiziona, non è il caso di rischiare ricadute.

Bastoni, con una settimana di allenamenti in più nelle gambe, potrebbe ritrovare una maglia da titolare sulla corsia mancina della difesa, permettendo a Semplici un ballottaggio tra tre uomini per due maglie al centro, con Ampadu e Nikolaou nettamente favoriti e Amian padrone indiscusso della corsia di destra. In mezzo bisognerà aggredire le menti pensanti viola, per cui ci vorrà un centrocampo di corsa come quello visto domenica nella ripresa. Ipotizziamo Ekdal davanti alla difesa, Bourabia davanti a lui, con Zurkowski e Gyasi a cantare e portare la croce in un duro lavoro di cucitura. Rimane una maglia da seconda punta in ballottaggio tra Shomurodov e Maldini, che quasi certamente faranno staffetta nell’affiancare Nzola. Durissima, ma bisognerà provarci, perché il turno pasquale favorisce chi insegue, con Verona-Sassuolo e soprattutto Sampdoria-Cremonese.

Mirco Giorgi