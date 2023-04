Lo Shorin vince cinque medaglie

Buona la prima, dopo diverso tempo di assenza dalle competizioni di karate, per gli atleti agonisti dello Shorin della Spezia, della Scuola San Domenico di Guzman, che conquistano tre medaglie d’oro e due d’argento alla prima edizione della ‘Coppa Versilia di karate’, andata in scena, con l’organizzazione della Aics Toscana e della Wtka, in località Ronchi di Massa. Apre il medagliere il luccicante oro nel kata per la categoria ragazzi di Irene Libralato, stesso gradino del podio nel kata Esordienti per Lorenzo Pratali, così come Federico Lorenzelli nel combattimento Esordienti -50 kg, che in finale trova il suo compagno di palestra Lorenzo Pratali, costretto così ad accontentarsi dell’argento. Lorenzo e Federico sono atleti di vecchia data dello Shorin del maestro Luigi Viani, già plurimedagliati anche in campo internazionale per la sigla Wtka.

A chiudere il medagliere l’esordiente Kevin Ciamillo, con il secondo posto nella categoria +50 kg del combattimento. Sfiora il podio, con due ottimi quarti posti nel kata e nel combattimento, Maximilian Cupido Caprari nella categoria Ragazzi.

m. magi