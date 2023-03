ll leader Sporting Aurora sfida il Casarza Ligure Bolanese B col Mamas

Importante anticipo della 23ª giornata del girone E della Prima categoria calcistica. Alle ore 14.30 si affronteranno a Casarza Ligure la compagine di casa, quarta in classifica, e la capolista Sporting Aurora in una sfida importantissima che avrà un peso determinante nella lotta per le posizioni di vertice. L’arbitro designato è Viviani di Genova. Del risultato di questo incontro potrà approfittarne l’Intercomunale Beverino che gioca domani al ‘Colombo’ con il Pegazzano e segue a sole due lunghezze gli auroriani.

Anticipo anche nella 17ª giornata del girone F di Seconda categoria dove alle ore 15 al ‘Bertolotti’ di Bolano si terrà la gara tra Bolanese B e Mamas Giovani. Arbitrerà Lena della Spezia.