Lista degli aquilotti in ritiro a Santa Caterina I nomi dei giocatori che saranno ceduti

Alla volta del ritiro di Santa Cristina, in programma dal 10 al 28 luglio, partiranno i portieri Dragowski, Zoet, Zovko; i difensori Amian, Ferrer, Serpe, Bertola, Holm, Nikolaou, Wisniewski, Hristov, Reca, Moutinho; i centrocampisti Bastoni, Cipot, Zurkowski, Bourabia, Ekdal, Sala; gli attaccanti Gyasi, Nzola, Krollis, Verde (quest’ultimo potrebbe posticipare il suo arrivo a seguito dell’intervento chirurgico cui si è sottoposto). Tre i giocatori ‘bandiera’ per due posti disponibili: Gyasi, Ferrer e Bastoni. I giovani Serpe e Bertola saranno valutati da mister Alvini nel corso del ritiro, uno dei due potrebbe restare nella rosa 2023-24. Saranno ceduti alcuni giocatori di proprietà, non funzionali al progetto tecnico, di rientro dai prestiti: Nguiamba, Colombini, Kornvig, Beck, Strelec, Mraz, Sher, Sanca, Ngbesso.