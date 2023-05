L’Ic12 Santo Stefano da 10 e lode Medaglia d’oro alla fase regionale

Dopo il trionfo nella fase provinciale di calcio a 5, l’istituto comprensivo 12 di Santo Stefano concede...il bis nella competizione regionale dei campionati studenteschi, portando a casa un primo posto e una medaglia d’argento. Dopo la fase provinciale al Padre Dionisio Sporting Club, la finale regionale si è svolta a Genova. I Cadetti dell’istituto comprensivo 12 hanno conquistato il titolo regionale battendo prima Imperia e poi Genova; le Cadette hanno battuto Imperia in semifinale e perso in finale con Genova, classificandosi seconde in Liguria. Una bella soddisfazione per gli alunni che nel corso della kermesse hanno dimostrato sportività e grande spirito di gruppo.