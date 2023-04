L’ex viola Zurkowski si candida per Firenze

di Fabio Bernardini

Out Agudelo, Moutinho, Reca, Zovko e Beck (il giovane danese si è infortunato nel corso dell’ultimo allenamento), torna a disposizione Nzola dopo la squalifica. Nessun problema per Gyasi, Ekdal e Nikolaou. Questo il quadro che si prefigura a mister Leonardo Semplici in vista della partita di sabato prossimo a Firenze (ore 14,30) contro la Viola dell’ex Vincenzo Italiano. Gara che sarà arbitrata da Federico Dionisi della sezione dell’Aquila, con assistenti Alessio Tolfo di Pordenone e Claudio Gualtieri di Asti (al Var Gianluca Aureliano di Bologna, all’Avar Oreste Muto di Torre Annunziata). Il tecnico aquilotto, fiorentino doc e con un passato nel club gigliato in qualità di allenatore della Primavera, dovrà necessariamente rivedere la formazione iniziale nella quale avrebbe trovato posto l’ex Viola Agudelo. Possibile che al posto del colombiano possa essere rilanciato dal primo minuto Zurkowski, fresco ex della Fiorentina, che piano piano sta acquisendo la forma migliore.

Si ripartirà dalla difesa a quattro con Dragowski a guardia dei pali - 86 presenze nelle fila della Viola –, Nikolaou ancora in versione di terzino sinistro, Ampadu centrale affiancato presumibilmente da Caldara, anche se non è esclusa la possibilità di un dirottamento di Amian da terzino destro a centrale con la riproposizione dal primo minuto di Ferrer sulla destra. A centrocampo si va verso la conferma di Ekdal, con Bourabia e Zurkowski ai lati. Nel tridente offensivo si giocano una maglia Maldini, Shomurodov e Verde, con i primi due favoriti nel ballottaggio dopo le ottime prestazioni fornite contro la Salernitana. A completare il trio vi saranno capitan Gyasi e Nzola, quest’ultimo lanciato proprio da Italiano nel calcio che conta. Nella Fiorentina mancherà sicuramente Amrabat squalificato.

Da segnalare, infine, la bella iniziativa andata in scena ieri pomeriggio allo Spezia store, con protagonisti i giocatori aquilotti Bartlomiej Dragowski e Emil Holm (in foto) che hanno incontrato da vicino tanti tifosi e appassionati dei colori bianchi, firmando autografi e prestandosi a selfie. Un modo, da parte del club bianco, di ricreare un filo conduttore diretto con la gente per alimentare l’entusiasmo, un po’ come avvenuto con la riapertura degli allenamenti al pubblico.