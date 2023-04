Levanto tiene testa al Bogliasco, poi cede su rigore nel finale

LEVANTO

1

bogliasco

2

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Callo, Zoppi (67’ Bonati), Defilippi, Daniello, Rezzano, Ambrosini ( 67’ Cappelletti M), Righetti, Del Vigo, Bagnasco (70’ Lagaxio). All. Agata

BOGLIASCO: Gianrossi, Travaglino, Origlia, Boero (64’ Camemolla), Lorefice (46’ Orecchia), Maggiora (70’ Martire), Matzedda, Allocca, Gatto, Cappelletti, Cimieri (85’ Rossi). All. Girardi.

Arbitro: Verdoia di Genova

Marcatori: al 6’ Maggiora, al 48’ Ambrosini, al 74’ Cappelletti G (rigore)

LEVANTO - Amara sconfitta per il Levanto battuto dal un Bogliasco che trova i gol solo su palle inattive. Nel complesso la gara vede un leggero predominio dei genovesi, ma il Levanto non sta a guardare e impensierisce più di una volta Gianrossi. Portieri sugli scudi in particolare Rollandi all’11’ e al 28’ su Cappelletti G, al 40’ si Matzedda. Il portiere ospite si esibisce su Rezzano al 78’ e Cappelletti M. al 90’. La cronaca: al 6’ il Bogliasco sblocca sugli sviluppi di un corner con Maggiora libero che gira di testa nell’angolino basso, nulla può Rollandi. Ad inizio ripresa il Levanto pareggia: su calcio di rigore bomber Righetti centra la traversa, ma sulla respinta Ambrosini ribadisce in rete per il pareggio. L’equilibrio dura sino al 74’ quando Cappelletti M. commette fallo su Orecchia appena dentro l’area. E’ rigore che Cappelletti G. trasforma spiazzando Rollandi.

