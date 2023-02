san desiderio

1

levanto

0

SAN DESIDERIO: Lusardi, Busincu, Sarubbi, Gnecco, Occhipinti, Staltari, Castagneto (76’ Donati), Dalessio, Marra, Casella, Venturini (57’ Sisinni). All. Oliva.

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Contardi, Callo (74’ Bagnasco), Defilippi, Catena (76’ Nicora), Rezzano, Del Vigo, Righetti, Daniello, Cappelletti (74’ Motto). All Agata.

Arbitro: Semini di Albenga (Amadei e Marchetti di Genova)

Marcatori: Al 70’ Marra

Note: espulso Marra al 78’

GENOVA - Il Levanto perde e recrimina per un rigore non concesso al 93’. Il San Desiderio ha faticato al cospetto di Righetti e compagni, scesi in campo in formazione rimaneggiata. Nonostante il gap i ragazzi di Agata hanno tenuto per lunghi tratti il pallino del gioco. Nel primo tempo si è reso più pericoloso il San Desiderio costretto però a subire i ribaltamenti di fronte da parte degli ostici rivali. Nel Levanto in evidenza il solito Righetti lasciato troppo solo ma bene anche Del Vigo Rezzano e Daniello. Nella ripresa ospiti in cattedra anche senza pungere. Quando il match sembra incanalarsi verso un giusto pareggio, i padroni di casa sbloccano con Marra. Poi in pieno recupero il netto fallo in area su Rezzano non viene rilevato dall’arbitro, fra le proteste dei giocatori del Levanto.

Euro Sassarini