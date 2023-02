"L’espulsione di Esposito ha cambiato la gara"

Grande rammarico, misto a rabbia, per i due punti gettati al vento dagli aquilotti a Empoli. E purtroppo non è la prima volta che capita. Fra gol subiti nel recupero, errori difensivi dei singoli e rimonte clamorose, oggi lo Spezia potrebbe essere a sinistra della classifica. Invece siamo a dover commentare un doppio vantaggio a 20 minuti dalla fine vanificato ancora una volta nel recupero. Insomma al Castellani la vittoria sembrava acquisita, invece solo un punticino. Dal vantaggio numerico, al rigore ripetuto e realizzato, alla espulsione di Esposito, passa questo risultato.

Mister, rammarico, rabbia, ingenuità o che. Sfortuna?

"L’espulsione di Esposito ha indirizzato la partita. C’è rammarico per il pareggio, abbiamo perso due punti importanti. La Serie A è così, si gioca su sfumature, su piccole cose. Quindi la nostra situazione di grande emergenza ha fatto si che non si riesca a dare il giusto tempo a questi ragazzi di fare i piccoli passi che servono per arrivare lì. Alla fine del primo tempo se sei in vantaggio di due reti con un uomo in più, la gara la devi gestire con calma, cercando di metterti nella condizione di andare ad uccidere la partita. Sfortuna? Spero che per la legge di Murphy sia finita tutta oggi".

Tanti piccoli errori e l’espulsione che ha rimesso l’Empoli in partita.

"Ovviamente l’aspetto più importante è quello disciplinare, hai tre giocatori ammoniti ma non devi rimanere in dieci. Invece l’episodio dell’espulsione di Esposito ha cambiato la partita. Noi abbiamo commesso tanti piccoli errori che in Serie A hanno un certo peso. Direzione dell’ arbitro in due modi nei due tempi... ma certe situazioni vanno gestite meglio. Ho visto due direzioni diverse, purtroppo".

I cambi?

"Ero indeciso se togliere Agudelo perché è bravo a saltare l’uomo e a difende la palla. L’ho tolto quando era stanco. Verde? Ha fatto una grande prova, era sempre nel vivo della partita. Ha gestito bene anche la fase difensiva. Dunque il suo gol non viene per caso".

Invece Gyasi?

"Da lui mi aspetto tanto e oggi ha condotto una gara di gestione. Holm non è entrato bene in partita".

Verde è contento a metà: "Sono contento dei gol, spero che il peggio sia passato, peccato che avevamo la gara in mano, ma teniamoci il punto".

Marco Zanotti