Lesione Muhl: 3 settimane di stop a La Spezia

Il centrale difensivo Lukas Muhl sarà costretto ai box per tre settimane a seguito di una lesione di basso grado all’adduttore lungo sinistro. Questo il responso degli esami ai quali il tedesco si è sottoposto ieri dopo l’infortunio patito domenica scorsa. Per l’ex Norimberga il rientro in squadra è previsto in occasione del match contro il Brescia il 26 settembre. Fortunatamente Hristov sta recuperando una condizione fisica accettabile che potrebbe consentirgli di scendere in campo, titolare, il 15 settembre contro la sua ex squadra Venezia. Oggi la ripresa degli allenamenti a Follo. Primo contratto da professionista per il portiere della Primavera Diego Mascardi, 2006, già nell’orbita della Nazionale Under 17.

F.B.