Lerici torna in vasca a Firenze

Dopo una settimana di pausa, riprende il campionato di serie B maschile per il Lerici Sport, in vasca oggi alle 15.30 alla ‘Nannini’ di Firenze, contro la Rari Nantes Perugia dell’ex Fiaschi, settima forza del girone 2. Il team di Sellaroli, primo in classifica a quota 22 (ad un solo punto dalla seconda Delta Roma e due dalla terza, Marina di Carrara) dovrà puntare alla vittoria per mantenere la posizione. Partenza prima dell’ora di pranzo, con l’obiettivo di migliorare il pari dell’andata (7-7) sul neutro di Camogli. Salvo imprevisti, la formazione sarà al completo. Coach Andrea Sellaroli alla vigilia invita a non dormire sul titolo di campione d’inverno: "Il proposito è quello di migliorare". Intanto, la società del presidente Sammartano saluta Dario Pacchione, che lascerà la squadra causa a Taranto per motivi di lavoro: "Atleta serio, sempre presente, che ha avuto un ruolo importante nel gruppo" commenta il club dandogli l’arrivederci.