Lerici Sport, Vittoria al Torneo Internazionale Habawaba di Pallanuoto Under 13

Anche quest’anno è giunta l’ora del torneo internazionale Habawaba di pallanuoto, categoria under 13 mista, iniziato ieri e che si protrarrà fino a sabato 1 luglio al centro sportivo Villaggio Italia a Lignano Sabbiadoro. Il Lerici Sport dopo il brillante risultato dell’anno scorso, dove ha raggiunto la semifinale nella categoria bronze persa all’ultimo secondo, ci riprova quest’anno con una squadra ancora più forte guidata da mister Vittorio Pelli. Al debutto subito una netta vittoria per 15-3 contro il Rapni Rosa (Rappresentativa pallanuoto Italia). Si alterneranno in vasca Francesca Adorni, Simone Amorfini, Daniel Satiani, Mirco Baldi, Edoardo Borzoni, Alessio Cosentino, Tommaso Lorenzoni, Emma Macrillò, Gabriele Ottolini Francesco Paparozzi, Ivan Podda, Leonardo Renna, Viola Samuele, Jacopo Stagnari. Il Lerici è stato inserito in un girone di 9 squadre così composto: Rapni Rosa, Acquavac (Ungheria), Club S1 (Egitto), Steaua (Romania), PanAura (Francia), Bologna de Akker, Catania, Salerno. Un ringraziamento dalla società all’Etruria Empoli che ha prestato al Lerici due atleti. A tifare per la squadra un buon pubblico di tifosi spezzini.