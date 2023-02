Lerici Sport travolgente si conferma al comando

Lerici Sport

10

Sea Sub Modena

3

LERICI SPORT: Di Donna, Giusti (1), Iaci, Telara, Avvenente, Guenna (2), Virdis (1), Gatti (3), Gardella, Bonomo (1), Tamburini (1), Vangi (1), Pietra. Allenatore: Sellaroli.

SEA SUB MODENA: Ardizzoni, Marzola, Martini 1, Cojacetto, Montante, Ruini 1, Araldi, Biancardi, Sorbini 1, Arigliano, Righetti.

Arbitro: Volpini

Parziali: 3-1, 3-1, 3-0, 1-1

LA SPEZIA – Goleada e testa della classifica: ottava di andata da incorniciare per il Lerici Sport, che rispetta il pronostico e asfalta il Sea Sub Modena nel campo amico della Mori, da cui esce vincitore per 10 reti a 3. Gara senza grossi problemi per il team di Sellaroli, ben concentrato nell’oliare i meccanismi e migliorare la coesione di gruppo, che incontra una resistenza quasi nulla da parte degli avversari e chiude la partita con largo anticipo (6-2 a metà incontro, 9-2 alla fine del terzo quarto). "L’ obiettivo era lavorare su noi stessi – spiega il giocatore Alessandro Iaci - e cercare di imporre il nostro gioco fino dalle battute iniziali e siamo contenti di esserci riusciti. Dobbiamo ancora migliorare in tante situazioni ma la strada è quella giusta. Un po’ di riposo e subito per preparare il match di sabato prossimo". Una sfida insidiosa per i ’coccodrilli’, quella del giro di boa, ultima del girone di andata: incontreranno in esterna l’Aragno Rivarolesi, terza forza del campionato.

Gli altri risultati del girone 2 di serie B maschile: San Giorgio Wp-Polisportiva Delta Roma 4-5, Rn Roma Vis Nova-Rapallo Nuoto 17-9, Osimo Pirates Wp-Cn Marina di Carrara 3-7, Lib Rn Perugia-Aragno Rivarolesi 6-6. Classifica: Lerici Sport 19 punti, Polisportiva Delta 18, Marina di Carrara ed Aragno 17, Osimo 12, Perugia 11, Rapallo 10, Modena 6, Roma Vis Nova e San Giorgio Wp 3.

Chiara Tenca