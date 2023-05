Lerici Sport travolge il Modena

Una vittoria già scritta nel pronostico per un Lerici Sport sceso in vasca rimaneggiato, ma che nella serie B di pallanuoto espugna la piscina ’Longo’ di Bologna, battendo con un eloquente 13-8 un Sea Sub Modena già condannato alla retrocessione. Gara ipotecata già nel primo quarto per i ragazzi di coach Sellaroli – squalificato e sostituito in panchina da Sara Vivaldi - che ora pensa all’ultima gara della stagione regolare, in programma sabato prossimo alla ’Mori’ della Spezia. "Un incontro non giudicabile, con il Modena che, data la sua condizione, ha giocato come se fosse un allenamento. Ora, concentrati al prossimo: affronteremo l’Aragno, partita che stabilirà il terzo e quarto posto e fra due settimane, al via i play off".

Sea Sub Modena 8

Lerici Sport 13

LERICI SPORT: Di Donna, Vangi, Iaci 6, Telara, Avvenente 2, Guenna, Virdis 1, Reina, Gardella, Italiani, Tamburini 2, Sisti 2, Telesca. All. Sara Vivaldi.

Parziali: 1-5, 1-1, 3-2, 3-5.

Gli altri incontri dell’ottava di ritorno: Rapallo-RN Roma Vis Nova 7-6, Cn Marina di Carrara-Osimo Pirates 10-3, Aragno Rivarolesi Lib. Rn Perugia 9-8, Pol. Delta-San Giorgio Wp 12-9.

Classifica: Cn Marina di Carrara 41, Polisportiva Delta Roma 39, Aragno Rivarolesi 38, Lerici Sport 35, Rapallo Nuoto 26, Osimo Pirates 20, Rn Perugia 16, Roma Vis Nova 15, San Giorgio Wp 12, Sea Sub Modena 6.

C.T.