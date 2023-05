Lerici Sport perde il big match e scivola al quarto posto

Lerici Sport

6

Delta Roma

8

LERICI SPORT: Di Donna, Giusti, Iaci 2, Telara, Avvenente 1, Guenna 1, Virdis, Gatti 1, Gardella, Italiani, Tamburini, Vangi 1, Sisti. Allenatore: Biancardi.

DELTA ROMA: Cocco, Viglialoro 2, Sotgiu, Silvestri, Tummolo, Sordini 2, Capezzone 1, Di Felice 1, Casciotta, Gambin 1, Zangari, Ferretti, Valenti 1.

Arbitro: Scarciolla.

LA SPEZIA – Il Lerici Sport perde il secondo big match consecutivo del girone di ritorno della B di pallanuoto, questa volta contro i capitolini della Delta, che espugnano la Mori 8-6 e scivola in quarta posizione, dietro il Marina di Carrara, la formazione romana e l’Aragno Rivarolesi. "Partita equilibrata, come da pronostico, vista la concomitanza in classifica. Una buona difesa del Lerici, che però non ha sfruttato al meglio le occasioni in attacco ed ha ceduto il secondo posto al la squadra romana. Nelle prossime due partite si cercherà di confermare la terza posizione" commenta coach Andrea Sellaroli, squalificato e sostituito in panchina da Ettore Biancardi. Ha pesato anche l’assenza dello squalificato centroboa Bonomo.

Chiara Tenca