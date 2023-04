Lerici Sport femminile oggi a Camogli

Una gara per il riscatto, dopo un difficile girone di andata, al termine del quale la formazione è ancora in coda al girone ligure a quota zero. Ma qualcosa può ancora cambiare. Il Lerici Sport di coach Bertonati sarà ospite questo pomeriggio della Rn Camogli in occasione della prima di ritorno nella serie B femminile di pallanuoto: reduce da una striscia negativa di tre sconfitte consecutive, le ragazze del club del presidente Sammartano scenderanno in campo questo pomeriggio alle ore 18.30 nella piscina "Baldini" di Camogli. Brutte notizie, però, dall’infermeria: ancora infortunata la capitana Claudia Gianstefani, e sarà indisponibile anche Pellegri. Due assenze pesanti per l’allenatrice, che dovrà contare anche sull’apposito delle giovani. All’andata fu la formazione avversaria, vicecapolista con 6 punti dietro il Sori Pool Beach, ad imporsi per 7 reti a 3 alla "Cicci Rolla".

C.T.