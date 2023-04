Lerici Sport alla Mori con la Roma

Lerici Sport-Roma Vis Nova è il match della quinta di ritorno di serie B di pallanuoto per il club del presidente Alessandro Sammartano: alla piscina ‘Mori’ della Spezia, il team allenato da Andrea Sellaroli, seconda forza del girone 2 a caccia di punti preziosi per riconquistare la testa della classifica, se la vedrà con la penultima. "Mancheranno lo squalificato Iaci e l’infortunato Pietra, entrambi attaccanti" fa sapere il club, tramite una nota dell’addetto stampa Andrea Catalani. All’andata, i ’coccodrilli’ si imposero di misura, espugnando la Comunale di Monterotondo per 10 reti a 9.

Intanto, il club festeggia Giacomo Telara, questa volta fuori dal campo: il vice capitano ha infatti, conseguito la laurea in Ingegneria navale con il massimo dei voti e la lode. Resterà ferma, invece, la squadra femminile allenata da coach Bertonati: le sue ragazze torneranno in vasca il 16 aprile.

Chiara Tenca