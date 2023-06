Lerici Sport al Torneo Internazionale di Pallanuoto Habawaba, Sconfitta con l'Ungheria, Ko con l'Egitto, Sorprendente Vittoria contro la Romania

Prosegue l’avventura del Lerici Sport al torneo internazionale di pallanuoto Habawaba in corso a Lignano Sabbiadoro, categoria under 13 mista. Il team lericino è impegnato nel girone di qualificazione. Nel primo match in mattinata è arrivata la sconfitta con la forte squadra ungherese dell’ Aquavac con cui Lerici ha ceduto nell’ultimo quarto perdendo 16 a 13. Nel pomeriggio altro ko contro gli egiziani del Club S1 per 13 a 6, con la partita sempre in parità nei primi 2 tempi. Infine in serata match memorabile contro i romeni della Steaua Bucarest, favoriti per la vittoria finale: i ragazzi del Lerici hanno tirato fuori una grinta incredibile tenendo sempre a distanza gli avversari vincendo per 15 a 13. Nella terza giornata attese le sfide contro i francesi del Panaura e il forte Bologna. Questi gli atleti presenti al torneo guidati dal forte mister Vittorio Pelli: Francesca Adorni, Simone Amorfini, Daniel Satiani, Mirko Baldi, Edoardo Borzoni, Alessio Cosentino, Tommaso Lorenzoni, Emma Macrillò, Gabriele Ottolini Francesco Paparozzi, Ivan Podda, Leonardo Renna, Viola Samueli, Jacopo Stagnari Gianluca Stretti.