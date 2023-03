Lerici Sport a Sori in cerca di riscatto dopo il ko all’esordio

Pronte per riscattarsi dal severo stop dell’esordio nella serie B femminile di pallanuoto contro la Rari nantes Camogli: le ragazze del Lerici Sport si preparano per la sfida in esterna contro il Sori Pool Beach (a quota 3 punti in classifica), in programma questa mattina alle ore 11.30 alla piscina del Mare di Sori. Rientra Davini, che aveva saltato la prima di campionato, mentre sono ancora indisponibili Fioriti e Boracchia, ma coach Ylenia Bertonati corre ai ripari e carica le sue. "Ho convocato l’under 16 Isopo, che farà il suo esordio in serie B. Vogliamo affrontare la partita con la stessa determinazione dimostrata nella prima e ancora più per evitare gli errori; la squadra si è allenata bene e sono fiduciosa nelle ragazze". Questa la lista delle convocate: Raffo, Pellegri, Dell’Anese, Pini, Strata, Di Guglielmo, Padula, Talocchi, Quattrocchi, Isopo, Davini, Moretti e la capitana Gianstefani.

C.T.