Lerici, ko indolore: arriva la qualificazione ai play off

Marina di Carrara

9

LERICI SPORT

6

MARINA DI CARRARA: Cavo, Priolo, Triscornia, Bertagna, Campi, Bonicelli 2, Palmieri, Barrile 2, Cappelli 1, Spigno, Ottiazzi 2, Casazza 2. All. Scopsi.

LERICI SPORT: Di Donna, Italiani, Iaci 2, Sisti 1, Avvenente, Guenna 1, Virdis 1, Gatti, Gardella, Bonomo, Tamburini 1, Vangi , Telesca. All. Sellaroli.

Arbitro: Di Peso.

Parziali: 2-1, 2-1, 3-3, 2-1.

LAVAGNA – Due verdetti speculari, ma pesanti, arrivano per il Lerici Sport alla fine del derby contro il Marina di Carrara: i Coccodrilli perdono con quella che si conferma la loro bestia nera; al contempo, nonostante lo stop, si qualificano matematicamente per i play off. I ragazzi dell’ex Scopsi, sul neutro di Lavagna, conducono fin dal primo quarto, in questa gara in cui i rossoblù vanno sempre all’inseguimento: i lericini, complice la concomitante vittoria della Polisportiva Delta Roma, scivolano in terza posizione. E proprio contro i capitolini, il 29 aprile, il Lerici Sport se la vedrà per un’altra sfida campale. Risultati. Delta Roma-Perugia 8-6, Rn Roma Vis Nova-San Giorgio 12-7, Modena-Rivarolesi 6-13, Osimo-Rapallo 9-9. Classifica: Cn M. di Carrara 35, Delta 33, Lerici Sport e Rivarolesi 32, Rapallo 23, Osimo 20, Perugia 13, Roma Vis Nova, San Giorgio 12, Modena 6.

Chiara Tenca