Lerici in vasca a Genova sfida l’Aragno

Coccodrilli…contro Delfini. Si preannuncia una sfida ricca di emozioni quella della nona ed ultima giornata di andata della stagione regolare di serie B maschile per il Lerici Sport capolista, che questa sera alle 19.30 sarà impegnato a Genova, nella piscina di Prà, contro l’Aragno Rivarolesi. Dopo il match contro la Polisportiva Delta Roma, un altro impegno al cardiopalma per i rossoblù di coach Sellaroli, che con un bottino di sei vittorie ed un pari all’attivo, partiranno alla volta della Lanterna nel primo pomeriggio. "Sarà difficile – commenta il tecnico alla vigilia dell’incontro - : noi abbiamo qualche problema di influenza, ma dovremmo esserci tutti. Lo stimolo è grande, perché sappiamo quali difficoltà riservi questo impegno: giocheremo fuori casa e l’Aragno ha dimostrato di meritare questa posizione (terza a pari merito con Marina di Carrara a due punti dal Lerici, ndr) e sarà un altro scontro diretto in trasferta dopo quello di Roma. Sicuramente – conclude Sellaroli – andremo alla ricerca dei tre punti: la stagione è ancora lunga, ma teniamo davanti a noi l’obiettivo". Chiara Tenca