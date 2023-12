’Lello Cup’ fra calcio... cucina

In vista delle feste il Lerici Football Club si sta adoperando nell’organizzazione della “Lello Cup” che giovedì 21 dicembre coinvolgerà le compagini del territorio comunale, quindi Lerici Fc, Usd Santerenzina, Gs Pozzuolo e Us Serra. Il via è previsto alle 18. Tutte le partite si svolgeranno al campo ’Falconara’, con la formula delle semifinali e finale, in match da 2 tempi da 30 minuti l’uno e in caso di parità si passerà direttamente ai rigori. Calcio ma non solo: la giornata avrà un contorno gastronomico con sgabei caldi, bar e birre fresche, oltre all’accompagnamento musicale del dj set. Il biglietto 5 euro, con cui automaticamente si partecipa alla lotteria, con ben 5 premi (che verranno estratti poco prima dell’inizio della finale). L’obiettivo è divertirsi tutti insieme e farsi gli auguri per il Natale.