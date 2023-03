Le aquilotte volano in semifinale Battuto il Lumezzane, ora il Venezia

Spezia

3

Lumezzane

1

SPEZIA: Gallego, Duarte, Barraza, Ciccarelli, Lazzara (47’ Viscuso), Cardoso, Larroussi, Dezotti, Mazzieri, Gamache, Ruzafa (92’ Duce). A disp: Maarouf, Giordano, Omokaro, Gino, Girolamo, Carabott. All. Ferrarese.

LUMEZZANE: Gritti, Forelli, Redolfi, Salimbeni, Belotti, Vavassori, Asperti, Valesi, Picchi, Daleszczyk, Velati. A disp: Cancarini, Brocchetti, Canobbio, Freddi, Paris, Ronca, Sardi, Scarpellini, Zappa. All: Nicoletta Mazza.

Arbitro: Stabile di Padova.

Marcatrici: 37’ Ciccarelli (rig.), 43’ Gamache, 75’ Picchi, 85’ Dezotti.

Note: espulsa Valesi al 60’.

CASTELNUOVO MAGRA – Grande impresa dello Spezia femminile che vola alle semifinali di Coppa Italia. Batte con merito il quotato Lumezzane terzo in classifica nel girone B di serie C. Lo fa con personalità. Il traguardo raggiunto in parte ripaga i sacrifici del patron Armando Conte, euforico per il passaggio alle semifinali nazionali. E’ un bel traguardo. Spezia che ha meritato la vittoria, in gol due volte nel primo tempo con Ciccarelli su rigore e con Gamache con una bella conclusione dal limite. Nella ripresa il Lumezzane rimane in dieci per l’ espulsione di Valesi e trova il 2-1 con il bomber Picchi, ma ancora dalla distanza Dezotti chiude i giochi.

Ora lo Spezia affronterà in semifinale il Venezia che ha avuto la meglio sul Bologna 2-0. Si giocherà a Venezia il 25 aprile. Negli altri quarti di finale la Res Roma ha battuto la Lucchese 1-0 e il Palermo l’Indipendent Napoli 1-0. Domenica intanto torna il campionato, alle 17,30 al ’Marchini’ di Castelnuovo Magra arriva il Pinerolo, scavlacato ieri in vetta dal Pavia che ha battuto 4-1 la Pro Sesto nell’anticipo.

Marco Zanotti