Le aquilotte battute 3-0 a Bergamo

Risultato rotondo e forse un pò esagerato per le aquilotte a Bergamo. Nell’anticipo della 25ª giornata della C femminile, lo Spezia dimostra di essere lontana dalle squadre di vertice. Il quinto posto a parità di partite giocate è lontano 6 punti. L’Orobica replica il risultato dell’andata, ma sull 1-0 una traversa priva lo Spezia del pari. Poi la squadra bergamasca ha cominciato a macinare gioco e nella ripresa ha chiuso i conti. Una traversa anche dell‘Orobica con l’ex Lovecchio e un gol annullato per fuorigioco. E due parate importanti di Gallego. Spezia sterile negli ultimi 25 metri. Hanno giocato tutte meno la spezzina Duce, che negli ultimi due anni ha sempre trovato un pò di spazio. Peccato. Ora da oggi Duce, Giordano e Viscuso saranno a disposizione della Rappresentativa Ligure al Torneo delle Regioni che inizia venerdì a Cuneo.

Spezia: Gallego, Duarte, Barraza, Larroussi (50’ Dezotti) Ciccarelli (75’ Viscuso), Gino, Lazzara, (71’ Girolamo), Cardoso, Mazzieri (58’ Tumane), Carabott (50’ Gamache), Ruzafa. A disp: Maarouf, Giordano, Duce, Omokaro. All. Ferrarese. Reti: 15’ Casini 49’ De Vecchis 86’ Ivanova

M.Z.