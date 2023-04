Le aquilotte battono l’Ivrea nella sfida per il sesto posto

Spezia

3

Ivrea

1

ASD SPEZIA: Gallego, Gino, Barraza (73’ Duarte), Larroussi, Lazzara, Cardoso (54’ Girolamo), Ciccarelli, Dezotti (78’ Tumane), Mazzieri (85’ Omokaro), Ruzafa, Gamache (80’ Carabott). A disp: Giordano, Duce, Viscuso. All: Ferrarese.

INDEPENDIENTE IVREA: Mognol, Sterlantino, Dreon G. (63’ Tognolo ) Dreon M., Sala, Ambrosi, Gonnet (63’ Baudin), Boccardo (84’ Fogo), Gennari, (73’ Mussano), Montecucco, Giachetto. A Disp: Saudella, De Margherita, Trabucco, Bionà All: Di Bartolo.

Arbitro: Cortale di Locri, assistenti Caracoi e Venditti della Spezia.

Reti: 3’ Dezotti, 68’ Gennari, 70’ Dezotti, 82’ Ruzafa.

CASTELNUOVO MAGRA – Ancora un bel successo dello Spezia femminile che consolida il sesto posto solitario in serie C, ma la notizia piu bella è il rientro di Ligita Tumane dopo sette mesi dall’intervento al crociato per l’infortunio patito a giugno scorso nell ultima giornata di campionato. Bella prtrita con lo Spezia che ha meritato il successo. Subito in gol Dezotti, ma l’Ivrea pareggia al 23’ della ripresa, due minuti dopo ancora Dezotti riporta in vantaggio le aquilotte. Chiude Ruzafa in contropiede a 8’ dal termine. Ora si va a giocare mercoledì 19 aprile a Bergamo l’anticipo della 25ª giornata e poi una settimana dopo a Venezia la semifinale di Coppa Italia.

I risultati della 24ª giornata: Su Planu-Solbiatese 0-2, Vittuone-Baiardo 2-0, Monza-Orobica 0-8, Freedom-Real Meda 2-0, Lucchese-Pavia 0-3, Pro Sesto-Pontedera 5-2, ha riposato Pinerolo.

Classifica: Pavia 55 punti, Orobica 50, Pinerolo 49, Freedom 48, Azalee 42, Spezia 36, Ivrea 33, Baiardo 30, Vittuone 29, Meda e Pro Sesto 25, Pontedera 23, Lucchese 21, Monza 10, Su Planu 1.

Marco Zanotti