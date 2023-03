Le aquilotte battono la capolista Pinerolo Decide Gamache

Spezia

3

Pinerolo

2

SPEZIA: Gallego, Duarte, Barraza (63’ Gino), Ciccarelli, Lazzara , Cardoso, Larroussi, Dezotti, Mazzieri, Gamache, Ruzafa. A disp: Maarouf, Giordano, Omokaro, Carabott, Viscuso, Girolamo All. Ferrarese.

PINEROLO: Milone, Infrossi, Tamburini, Pleslakaite, Mani, Aimetti, Civalleri, Zorzetto, Gueli, Ceppai, Aloi. A disp: De Filippo, Cardillo, Mama, Angrisano, Favaro, Bianco. All. Tatiana Zorri.

Arbitro: Li Vigni di Palermo, assistenti Venditti e Longo della Spezia.

Reti: 5’ Ceppari, 7’ Ciccarelli; 2°t 8’ Ciccarelli, 11’ Ceppari, 43’ Gamache.

CASTELNUOVO MAGRA – Bella e sofferta vittoria delle aquilotte, che dimostrano di poter competere contro chiunque. Purtroppo il girone di andata condiziona il cammino, sopratutto le prestazioni tra casa e trasferta, sconfitta a Lucca e vittoria contro la capolista. Come esempio. Vittoria maturata nei minuti finali, ma è stata una girandola di emozioni dall’inizio alla fine. Gamache, ancora lei, sul finire con un gran tiro ha dato la vittoria alle ragazze del patron Conte, ovviamente euforico. Gli altri gol sono le doppiette di Ceppari per le piemontesi e di capitan Ciccarelli per lo Spezia. Ora si attende martedì di sapere dove si giocherà la semifinale di Coppa Italia contro il Venezia, unico obiettivo raggiungibile.

Risultati: Su Planu- Lucchese 1-7, Monza- Solbiatese 3-2 , Freedom- Pavia 1-1, Pontedera- Orobica 0-3, Pro Sesto- Baiardo 1-1, Meda – Ivrea 1-2.

Classifica: Pavia 46 punti, Pinerolo 43, Orobica 41, Freedom 38, Azalee 33, Ivrea 30, Baiardo 28, Spezia 27, Vittuone 26, Pontedera, Pro Sesto e Meda 19, Lucchese 18, Monza 10, Su Planu 1.

Marco Zanotti