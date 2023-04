Lazio troppo forte Ma qualche cambio è arrivato tardi

Troppa Lazio per questo Spezia, per fare risultato sarebbero dovute accadere due cose: disputare una prestazione vicina alla perfezione e sperare in qualche distrazione altrui. Ma se fai uno svarione clamoroso come Nikolaou, che lascia la sua fascia completamente incustodita, il gol lo prendi matematicamente. Ampadu tenta l’impossibile, ma l’aggancio a Felipe Anderson c’è e Immobile ha già sbagliato un rigore all’andata. Peccato, perché fino a quel momento lo Spezia aveva retto il campo alla grande, con personalità e anche un bel po’ di sfortuna in un paio di circostanze: la traversa di Bourabia in apertura è parente stretta dei due legni con la Salernitana. Fino al rigore la squadra aveva mostrato di giocare sempre meglio, partita dopo partita. Dopo il rigore, la Lazio ha preso il sopravvento e avrebbe potuto raddoppiare già prima della sosta.

Qui ci tocca fare il primo appunto alla gestione Semplici: i cambi fatti dopo il raddoppio andavano fatti all’intervallo, era palese sin dall’inizio la sofferenza sul fianco sinistro, con dei mismatch improponibili come GyasiMarusic e NikolaouAnderson (non a caso autore del raddoppio al termine di una magnifica azione corale). Beninteso, l’esito finale non sarebbe stato molto diverso. La Lazio infatti imperversava e costruiva diverse opportunità per il terzo gol, che arrivava proprio nel finale con Marcos Antonio. Ciliegina di una pessima torta, l’espulsione di Ampadu, un segnale molto preoccupante in vista di Genova, perché viene a mancare uno dei pochi punti di forza di una rosa troppo carente per una salvezza tranquilla. Ci sarà da soffrire tremendamente sabato prossimo, in una partita da non fallire, e fino alla fine.

Mirco Giorgi