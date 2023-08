Lavagetti in azzurro agli Europei "Un bellissimo sogno che si avvera"

Dalla maglia rossonera a quella azzurra della Nazionale. Un gran salto per Alessio Lavagetti che la prossima settimana sarà protagonista del campionato d’Europa di hockey su pista riservato alla categoria under 17 in programma a Correggio. Il giovane tesserato per la società Hockey Sarzana Gamma Innovation è stato infatti inserito dal tecnico Massimo Giudice nel gruppo degli azzurrini che si contenderanno il titolo dal 28 agosto al 2 settembre con due gironi e fase finale ad eliminazione diretta. La notizia della convocazione di Alessio Lavagetti è stata accolta da tutta la dirigenza del club rossonero con grande entusiasmo, anche se la chiamata dell’esterno rossonero non sembrava per i dirigenti sarzanesi in discussione proprio perchè grazie al suo costante miglioramento, nonostante la giovanissima età, era stato inserito nel gruppo della serie A1 della società di piazza Terzi, oltre ad aver giocato costantemente in serie A2 e nei campionati giovanili under 19 e under 17.

"Possiede un bagaglio tecnico - ha commentato il presidente del club rossonero Maurizio Corona - e una velocità rare da trovare nei suoi pari età, ma oltre a questo ho visto in quest’ultimo anno ancora passi da gigante fatti dal nostro atleta anche come maturazione. Alessio è un ragazzo molto umile e un vero stakanovista dell’hockey, si è sacrificato molto, allenandosi con la serie A1 e giocando stabilmente in serie A2 oltre che in under 19 e in under 17. Come dico da tempo con Alessio dimostriamo, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto la scuola sarzanese sia un’ eccellenza nel panorama hockeistico italiano".

Il ragazzo è cresciuto nel vivaio ma Alessio Lavagetti può vantare un ottimo curriculum in quanto da sempre viene utilizzato a due finali di Coppa Italia e a due di Campionato Italiano ottenendo nella stagione 2022-23 il titolo tricolore under 19.

Nell’ultimo anno ha lavorato con i tecnici Paolo De Rinaldis e Matteo Pistelli. "Un sogno che si avvera, sono molto emozionato, ci ho sperato e ieri è arrivata finalmente la fantastica notizia - non nasconde la gioia per la convocazione in nazionale Alessio Lavagetti – perchè stato un anno molto impegnativo per me, ho dato sempre il massimo in qualsiasi occasione e con qualsiasi categoria. Un ringraziamento a tutti quelli che mi hanno dato fiducia e che credono in me ed è un motivo di grandissimo orgoglio indossare la maglia azzurra, sono pronto per onorarla al massimo".