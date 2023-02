Laura Garbini e Maurizio Vallesi si aggiudicano l’Expert level di Follo

Una finalissima di grande qualità quella che ha caratterizzato il torneo di tennis di doppio misto organizzato dal circolo di Follo. Nella sezione "Expert Level" Laura Garbini e Maurizio Vallesi hanno battuto nella sfida conclusiva l’esperta coppia composta da Alessandra Pietrelli, sia nel singolo che insieme a Giorgia Mori protagonista delle finalissime del Tpra delle scorse stagioni, in coppia con l’esperto Danilo Raimondi. I vincitori hanno ribaltato l’esito della gara di qualificazione aggiudicandosi il trofeo con il punteggio di 6-2. Nella sezione "Entry Level" vittoria di Silvia Peri e Francesco Buono sugli esordienti Alessandra Conti e Franco Piscitelli per 4-1 4-2. Nel fine settimana prosegue la marcia di qualificazione provinciale del circuito Tpra e farà tappa al Tennis Club Sarzana per il singolare maschile "Carnival Cup" organizzato dal referente provinciale Pier Aldo Canessa in collaborazione con il circolo sarzanese presieduto da Gabriele Costantini e dal vice Renzo Ravecca.

Intanto prosegue la Coppa Italia a squadre Tpra, prima edizione della rassegna, che vede impegnati i circoli nella competizione. Oggi alle 19 al circolo sarzanese di via Posta Vecchia si disputa il derby tra Sarzana Cool Gang e Sarzana Snoopy Team mentre venerdì all’impianto del Tc Ceparana si affrontano Bolanese e Sarzana Top sempre con inizio alle 19.